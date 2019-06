Sia iOS 13 che iPadOS hanno riscosso un enorme successo. Nonostante si tratti solamente di prime impressioni, gli utenti sono abbastanza d’accordo su quanto siano sorprendenti i nuovi aggiornamenti software del colosso di Cupertino. Sia iPad che iPhone, infatti, diventano più personalizzabili che mai e si aprono a nuovi campi. Da ora in poi sarà persino possibile giocare ai videogiochi usando i controller ufficiali di PlayStation e Xbox.

Ebbene sì, considerando l’arrivo della nuova piattaforma Apple Arcade, l’azienda non poteva fare altro che il grande passo. iOS 13 porta all’interno dell’ecosistema Apple il supporto per i più famosi controller del mondo. Parliamo di quello di PS4 e di quello di Xbox One S. Sarà possibile, infatti, utilizzarli per giocare ai titoli su iPhone e iPad.

iOS 13: come appaiare i controller ai dispositivi

Nonostante iOS 13 arriverà solamente a settembre, ci sembra doveroso spiegarvi quale risulta essere la procedura per appaiare i due famosi controller ai device di Cupertino. Partiamo dal controller wireless di PS4. Non bisognerà fare altro che tenere premuti contemporaneamente e per alcuni secondi i tasti Share e PS fino a che il vostro DualShock emetterà luce bianca. A questo punto basterà recarsi all’interno della sezione Bluetooth del vostro device Apple e cliccare sulla voce DualShock 4.

Per il controller di Xbox One S il discorso è analogo. Basterà premere il tasto connect per tre secondi per far entrare il controller in modalità pairing. A questo punto questo sarà visibile all’interno della sezione Bluetooth del vostro iPhone/iPad sotto la voce “Xbox Wireless Controller”.

Ricordiamo che sia DualShock 4 che Xbox Wireless Controller possono essere utilizzati per giocare a qualsiasi titolo che supporti i controller MFi su iPhone e iPad. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.