La nuova console Xbox sarà lanciata alla fine del prossimo anno, ha appena annunciato Microsoft. Il gigante dell’informatica ha descritto la console, nota come Project Scarlett, come la “più potente e performante” che abbia mai realizzato. A ottobre verrà lanciato anche un nuovo servizio di streaming, Project xCloud. Ancora poco è stato mostrato, ma a grandi linee il servizio funzionerebbe consentendo ai giocatori di riprodurre i giochi da una console Xbox One a un dispositivo mobile.

I dettagli sulla nuova Xbox sono stati forniti durante un evento a Los Angeles, all’apertura dell’annuale convention di videogiochi E3. Il prezzo non è stato rivelato ma volendo fare un parallelismo con Xbox One X, lanciata a novembre 2017 al costo di 450 euro, ci aspettiamo cifre non troppo distanti da queste.

La nuova Xbox sarà il punto di partenza per le nuove generazioni di console

Il capo di Microsoft Xbox nonchè vicepresidente esecutivo del settore videogiochi, Phil Spencer, ha affermato che Project Scarlett e Project xCloud saranno il ​​”fondamento del futuro che abbiamo in mente per le nostre console e per la nostra idea di servizio cloud“. “La nuova console sarà infatti quattro volte più potente della generazione attuale di One X“, ha aggiunto Spencer, “e sarà distribuita insieme ad un nuovo gioco: Halo Infinite“.

Sempre all’E3, Microsoft ha presentato in anteprima altri giochi, tra cui Cyberpunk 2077, previsto per il prossimo aprile. Il futuristico gioco d’azione è stato discusso sul palco della convention dal suo attore protagonista Keanu Reeves. Spencer ha in merito dichiarato: “Con migliaia di giochi Xbox in fase di sviluppo, abbiamo modellato il nostro evento intorno ai nostri giocatori, con nuovi titoli in anteprima su Xbox Game Pass su console e PC e lo streaming, che consente loro di giocare ai loro giochi preferiti, con i loro amici, ovunque vadano“.