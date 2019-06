Tutti conoscono Amazon per la grossa varietà dei prodotti che propone e per le sue offerte molto vantaggiose. Molte volte, queste riguardano prodotti che risultano essere difficili da trovare in sconto altrove. Da quanto il sito di e-commerce è diventato rivenditore Apple, le promozioni sui suoi prodotti sono davvero strabilianti. Nelle scorse ore è stata lanciata un’offerta lampo sui nuovi auricolari wireless di Cupertino.

Non è la prima volta che Amazon decide di mettere in sconto i famosi AirPods. Nelle scorse settimane, infatti, abbiamo visto offerte riguardanti sia la prima generazione che la seconda. Nelle scorse ore, però, è stata proposta un’offerta che lascerà a bocca aperta tutti i fan della mela morsicata.

Amazon: i nuovi AirPods con case di ricarica wireless a meno di 190 euro

Gli AirPods con case di ricarica wireless sono stati lanciati da Apple lo scorso marzo ad un prezzo di listino di 229 euro. Da allora nessuna azienda di elettronica ha deciso di proporre il prodotto ad un prezzo scontato. Nelle scorse ore, Amazon ha deciso di mettere in offerta i nuovi auricolari allo strabiliante prezzo di 188 euro. Parliamo di uno sconto pari quasi al 20%. Si tratta di una promozione che qualsiasi fan della mela morsicata non può farsi sfuggire.

Ricordiamo che l’offerta è a tempo limitato e che le scorte risultano essere poche. C’è da dire, inoltre, che la pagina del prodotto mostra il prezzo di 197 euro, lo sconto finale viene applicato una volta arrivati al check-out. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.