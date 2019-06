Negli ultimi tempi si parla spesso di Amazon. Il noto sito di e-commerce sta facendo passi da gigante. A pensarlo non sono solamente gli utenti, ma anche alcune società di ricerca. Nelle scorse ore, Amazon si è aggiudicata il primo posto nella classifica delle 100 aziende di maggior valore al mondo. A cosa sarà dovuto questo grosso balzo in avanti?

Ebbene sì, pare che il mito di Apple stia lentamente cadendo nell’oblio. Quest’anno, a trionfare all’interno di una delle più importanti classifiche riguardanti le aziende di maggior valore al mondo, c’è Amazon. La casa sta facendo un ottimo lavoro non solo con il suo prodotto primario, ma anche con i numerosi servizi.

Amazon: ecco perchè la casa è al primo posto

Oramai è una prassi, ogni anno Kantar pubblica la consueta classifica delle 100 aziende di maggior valore al mondo. Per arrivare ad un risultato imparziale e giusto, la società si affida a più di 3 milioni di consumatori e setaccia tutti i dati delle varie aziende. Quest’anno Amazon ha registrato dati davvero impressionanti. Questa, infatti, ha scavalcato ben due aziende, Apple e Google per posizionarsi al primo posto. Il valore dell’azienda è aumentato del 52%. Le altre due, invece, prendono rispettivamente il 3 e il 2%.

Kantar ha spiegato il perchè del netto trionfo dell’azienda. Pare, infatti, che Amazon abbia raggiunto questi devastanti risultati grazie a tutto il suo ecosistema di servizi. In effetti, risulta essere molto difficile trovare un’azienda che riesce a proporre così tanti servizi a costi così bassi. Si prevede che la casa continuerà a crescere. Che ne sarà invece per Apple e Google? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.