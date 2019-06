Fifa 20, annunciato il ritorno della modalità “Street” all’E3 2019

Esistono tantissime tipologie di videogiochi che appassionano i milioni e milioni di utenti, dagli RPG agli open world, dagli sparatutto fino ai battleroyale come Fortnite. I giochi sportivi, però, nonostante spesso ripetitivi nonostante qualche aggiunta e nuova funzione continuano sempre ad attrarre una grande fetta di videogiocatori, di cui il massimo esponente è senza dubbio Fifa, il gioco dell’EA Sports, con milioni di copie vendute ogni anno.

All’E3 2019, che si sta tenendo questi giorni, l’azienda di gaming ha annunciato il ritorno di una modalità tanto amata sul prossimo Fifa 20, ovvero “Volta Football”, che sarà il vecchio Fifa Street.

Ritorna street su Fifa 20

Ovviamente, come su ogni Fifa, sono presenti la modalità Ultimate Team, le stagioni online singole ed in co-op, il Pro Club, la Carriera ed il Viaggio, dove si continuerà l’avventura di Alex Hunter.

Senza dubbio, ciò che più attrarrà però l’utenza questa volta è la nuova modalità Volta Football. E’ una specie di simulazione del futsal per strada, giocabile nei campetti dietro le case, fino ad eventi esclusivi su grattacieli. Sarà possibile eseguire tantissime acrobazie e calcio spettacolo proprio come il vecchio Fifa Street. Si può giocare in 3vs3, 4vs4 e 5vs5, con maschi e femmine assieme, e scegliere tra le tantissime personalizzazioni di maglie e quant’altro.

Oltre a tutto questo, EA Sports ha dichiarato che sarà rivista la partita della fisica del pallone, così come le meccaniche di calci di rigore e punizioni, oltre a una intelligenza artificiale che renda gli uno contro uno ancora più realistici.