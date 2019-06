L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, punta sempre più in alto. Questa ha fatto una vera e propria fortuna con i cosmetici di Fortnite. I videogiocatori impazziscono per le Skin e gli accessori del noto battle royale. Questi “preziosi” oggetti vengono venduti all’interno dello store del gioco oppure vengono dispensati con collaborazioni speciali. Nelle scorse ore, Epic Games ha lanciato una nuova collaborazione con PlayStation.

Ebbene sì, le collaborazioni sono diventate uno dei punti di forza dell’azienda. Non c’è modo migliore per incrementare la già elevata fama del battle royale. Epic Games collabora con PlayStation oramai da qualche tempo. Nelle scorse ore è apparso online il nuovo pacchetto celebrativo in esclusiva per gli abbonati PS Plus. Andiamo a scoprirne il contenuto.

Fortnite: ecco cosa contiene il nuovo pacchetto celebrativo

Epic Games ha deciso di rilasciare l’ennesimo pacchetto celebrativo per gli abbonati al PlayStation Plus. Questa volta, però, il protagonista del pacchetto non è un personaggio, bensì degli accessori. Il nuovo pack celebrativo contiene, infatti, ben tre cosmetici. Parliamo di un deltaplano in rarità viola, di una scia e di una schermata di caricamento. Si tratta di oggetti correlati al pack celebrativo rilasciato qualche tempo fa con protagonista la Skin Carbon Commando.

Ricordiamo che come tutti i pacchetti celebrativi, questo viene proposto gratuitamente per tutti coloro che sono iscritti al PS Plus. Non esiste nessun altro modo per ottenere questi cosmetici. Il pacchetto resterà nello store ufficiale PlayStation per qualche settimana, almeno fino a quando non ne verrà presentato un’altro. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.