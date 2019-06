Samsung ha deluso le aspettative con le prime indiscrezioni sul nuovo Galaxy Note 10? La certezza non l’abbiamo ma qualcuno la penserà sicuramente così. Bene, forse è ora di fare un passo indietro.

Il famoso Steve Hemmerstoffer alias @OnLeaks, fonte assai credibile in materia tecnologica ha rivelato che Samsung avrebbe in servo una sorpresa molto più ambiziosa e che potrebbe far cambiare idea a molti settici: parliamo del lancio del Galaxy Note 10 Pro.

Secondo quanto riferito anche da pricebaba, Hemmerstoffer ha postato sui suoi profili social il leak della nuova ammiraglia di Samsung e lo ha fatto con un’immagine in risoluzione 5K.

Samsung Galaxy Note 10 Pro non è fantascienza

Quello che salta subito all’occhio è il sensore fotografico posteriore fortemente rivisto in termini di design e molto vicino a quanto proposto da Huawei sugli ultimi top di gamma. Frontalmente troviamo invece la presenza di una singola fotocamera frontale. Non è presente il notch e le cornici sono significativamente più piccole.

C’è però qualcuno che non la pensa esattamente cosi e parliamo del noto portavoce di Samsung Insider, Ice Universe che ha sì confermato il design generale ma in alcuni tweet ha rivelato che i “rendering risultano essere un po’ esagerati, specialmente le cornici, che in realtà, saranno solo leggermente più piccole dell’S10 +“.

Hemmerstoffer ha infatti risposto che il Nota 10 Pro presenterà cornici per 4.1 mm contro i 4.9 mm dell’S10 +. Non abbiamo la certezza dunque delle informazioni fornite ma sicuramente l’immagine pubblicata risulta molto simile all’idea che andrà a realizzare Samsung.

