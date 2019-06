Xiaomi Mi Band 4 presentato ufficialmente, ecco tutte le novità

Nel corso degli ultimi anni, nel campo della tecnologia grande successo hanno ricevuto i wearable, nello specifico i fitness tracker. Sono semplici orologi, comodi da utilizzare e non molto costosi, che hanno tantissime funzioni disponibili, da quelle più generali fino a quelle ottime per gli sportivi, soprattutto per chi pratica molta attività cardio, come per esempio correre.

Ieri, dopo circa un anno dell’uscita dell’ultimo wearable della serie, l’azienda cinese Xiaomi, in continua crescita economica, ha ufficializzato il nuovo modello, lo Xiaomi Mi Band 4.

Ecco tutte le funzioni dello Xiaomi Mi Band 4

Innanzitutto, ci sono stati diversi cambiamenti del display. Ha, infatti, un AMOLED a colori, ben 16.000, di una grandezza di 0,95 pollici, quasi il 30% più grande del Mi Band 3. Posteriormente al display, nella zona a contatto con la pelle, troviamo il classico sensore di battito cardiaco di ultima generazione che, a differenza dei modelli precedenti, sarà accompagnato da dei pin di ricarica, facendo si che per ricaricarlo basta appoggiarlo al connettore magnetico, senza dover ogni volta slacciare il cinturino.

All’interno troviamo un accurato sensore che riconosce tutti i principali sport pratica, un chip Bluetooth di ultima generazione ed una batteria leggermente migliorata, di 135 mAh, che assicura una durata di circa 20 giorni.

Ovviamente, punto forte del fitness tracker sono le funzioni. C’è la tecnologia NFC, per pagare ai POS, il sensore per rilevare la frequenza cardiaca, la sveglia, la possibilità di collegarlo a Spotify, il Gps, l’accelerometro, ed è inoltre presente l’intelligenza artificiale, potendo così impartire comandi a distanza a voce.

Lo Xiaomi Mi Band 4 inizierà la distribuzione inizialmente in Cina al prezzo di 169 Yuan, ovvero 22 euro, il 14 Giugno, quindi a breve.