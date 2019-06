L’azienda della mela morsicata, Apple, presenterà i suoi nuovi melafonini il prossimo settembre. Tutti i fan della mela non stanno nella pelle per ciò. Sono davvero molto alte le aspettative sui nuovi modelli di iPhone. Uno smartphone che farà sicuramente un elevato salto di qualità sarà iPhone 11R. Quali saranno i suoi punti di forza e come farà a farsi notare in mezzo ad iPhone 11 e iPhone 11 Max?

Apple ha saputo dimostrare come un modello del calibro di iPhone XR abbia senso. Lo smartphone è stato l’iPhone più venduto negli Stati Uniti quest’anno. Pare, infatti, che la gente riesca a sacrificare il display OLED a favore di un costo del device ridotto. Il nuovo iPhone 11R avrà più di un punto di forza. Scopriamo di cosa si tratta.

Apple: iPhone 11R avrà una batteria più grande

Ebbene sì, iPhone 11R sarà presentato come il successore di iPhone XR. Questo, infatti, ne ricalcherà il design e introdurrà feature molto interessanti. Secondo un blog coreano, Apple implementerà una batteria più grande nel nuovo modello per aumentare l’autonomia del dispositivo. Parliamo di un salto dall’attuale batteria da 2942 mAh a una da 3110 mAh. A quanto pare l’azienda ha già comunicato ad Ameperx Technology Limited di avviarne la produzione massiva.

Stando a quanto detto, si tratterà della batteria a sistema singolo più grande mai montata su un iPhone. Non ci sono dubbi, quindi, che il nuovo melafonino avrà una batteria decisamente più duratura dell’attuale iPhone XR. Siamo sicuri che il nuovo iPhone 11R farà gola a molti con le sue nuove caratteristiche. Chi sarà il re di quest’anno? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.