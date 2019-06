Tra una release e l’altra, Apple sta continuando a perfezionare il suo iOS 12.4. Negli scorsi giorni, l’azienda ha presentato una serie di beta per gli sviluppatori al fine di rendere il sistema il più affidabile possibile. Nelle scorse ore è arrivata un’ulteriore beta, la quarta. Sarà l’ultima prima del lancio al pubblico di iOS 12.4?

Proprio qualche giorno fa, Apple ha presentato un’aggiornamento esclusivo per i possessori di iPhone 8 Plus, iOS 12.3.2. La release, infatti, va a risolvere un bug della fotocamera che affligge solamente questi dispositivi. Ciò non ha fermato l’azienda dal lavorare alla più grossa release iOS 12.4. Il lancio della versione definitiva potrebbe avvenire molto presto.

Apple: iOS 12.4 è quasi pronto per arrivare sui nostri dispositivi

Il colosso della mela morsicata si sta impegnando duramente per rendere iOS 13 un vero e proprio portento. Il nuovo sistema operativo arriverà a settembre, prima di allora però, vedrà la luce iOS 12.4. La release ha lo scopo di integrare una grossa novità della casa all’interno dei dispositivi. Parliamo di Apple Card, il noto servizio presentato lo scorso marzo insieme a tutta una serie di altri servizi. Cupertino è al lavoro sulla release da un po’ di tempo. Pare che manchi davvero poco al lancio pubblico.

Ricordiamo, infatti, che quest’ultima è la quarta beta dell’aggiornamento. Questa va a risolvere piccoli bug del sistema. La quarta beta è scaricabile solamente dagli sviluppatori. Non sappiamo se verrà resa disponibile anche per gli iscritti al programma di beta testing. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.