Epic Games sta cambiando nettamente il gameplay del suo battle royale Fortnite. Dopo le numerose lamentele da parte dei giocatori, una svolta sembra essere arrivata. Fortnite cambierà sensibilmente nelle prossime settimane. Nelle scorse ore è stato rilasciato l’aggiornamento minore 9.21. Quali saranno state le novità all’interno del gioco?

Ebbene sì, come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, Epic Games ha deciso di rilasciare un nuovo aggiornamento per il suo battle royale. Si tratta della consueta patch minore che solitamente segue i grandi aggiornamenti. Questa settimana arrivano all’interno del battle royale una nuova arma e una nuova modalità. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta.

Fortnite: scopriamo il Lanciagranate di prossimità e Scatto dell’Orda

Come già detto, trattandosi di un aggiornamento minore, le novità introdotte non sono molte. Possiamo dire che le grosse aggiunte sono solamente 2: da una parte una nuova arma esplosiva, il Lanciagranate di prossimità e dall’altra una nuova modalità a tempo limitato. Vi avevamo anticipato l’arrivo del nuovo Lanciagranate qualche giorno fa. Questo è diventato finalmente realtà all’interno del gioco. Si trova nei forzieri, nei trasportatori di bottino, nelle consegne di rifornimenti e nei distributori automatici. Ha ben due rarità: Epica e Leggendaria. Il caricatore contiene 2 colpi e affligge un danno di 67/70 punti ai giocatori.

Per quanto riguarda la modalità a tempo limitato Scatto dell’Orda, questa avrà una meccanica tutta nuova. Si dovà giocare a squadre da quattro e si dovrà assistere a diverse fasi. Lo scopo principale del gioco è proteggere delle aree della mappa uccidendo più mostri possibili. Alla fine del gioco si dovrà affrontare il boss. Parliamo di una modalità davvero molto interessante che potrebbe fare il botto. Ricordiamo che questa verrà rilasciata all’interno del gioco in queste ore. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.