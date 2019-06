La lotta all’ultima offerta tra operatori virtuali non sembra cessare. Sempre più spesso ad avere la meglio in queste sfide sono gli operatori virtuali. Questi hanno subito un forte salto in avanti negli ultimi tempi. ho. mobile risulta essere uno degli operatori mobili più famosi all’interno del territorio italiano. Questa ha proposto un’offerta molto interessante per tutti coloro che provengono da un altro operatore virtuale e vogliono provare i loro servizi.

C’è un solo motivo per il quale ho. mobile risulta essere molto famoso. Questo si appoggia sulla rete Vodafone. Tutti sanno bene che Vodafone è l’operatore italiano con più copertura all’interno del territorio. Le promozioni dell’operatore virtuale, quindi, risultano essere un ottimo compromesso tra qualità e risparmio. Andiamo a scoprire la nuova offerta.

ho. mobile: ecco la nuova offerta super conveniente

In veste di operatore virtuale, ho. mobile ha pensato bene di proporre un’offerta riservata esclusivamente a coloro che provengono da altri operatori virtuali. Si tratta di una promozione davvero molto interessante. Questa, infatti, include chiamate illimitate verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 50 GB di traffico dati 4G con velocità fino a 30 Mbps. Il costo mensile risulta essere di 6,99 euro.

La promozione può essere attivata da chiunque provenga da un operatore virtuale, ad esclusione di Kena, Iliad, Digi Mobil e Daily Telecom. L’attivazione può essere richiesta online o tramite i centri autorizzati. Non sono previsti costi di attivazione, mentre la SIM ha un costo di 9,99 euro. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.