Un tuffo nel passato con un forte sguardo nel futuro, ecco che cos’è TEAC W-1200, un registratore a cassetta con alte prestazioni che si proietta però nell’era dell’audio digitale. L’idea di questo strumento è nata dal crescente interesse delle generazioni più giovani, quelle che in realtà le musicassette non le hanno mai conosciute, per la musica analogica che ha un suono più caldo. Il TEAC W-1200 consente inoltre una facile registrazione e la possibilità di creare dei mix-tape.

Uno strumento che permette non solo la registrazione di suoni molto vicini all’originale, ma dispone anche di un’ampia gamma di strumenti aggiuntivi. Tra questi vi sono la registrazione di note vocali, ad esempio durante la registrazioni di conferenze o altri eventi, la registrazione da analogico (musicassetta) a digitale (computer) e persino la possibilità di fare Karaoke.

Le caratteristiche del TEAC W-1200

Il TEAC W-1200 è quindi un registratore con doppia cassetta, presenta infatti due alloggiamenti unidirezionali per musicassette. A questi si aggiungono un mixaggio microfonico, un uscita digitale USB.

Nel TEAC W-1200 si nota tutta l’esperienza pluridecennale della casa produttrice nel campo delle registrazioni audio, con un eccellente qualità e semplicità di utilizzo, ed un ottimo sistema di riduzione del rumore di fondo. Inoltre ha un elevata qualità dell’audio digitale, con una qualità pari a quella di un CD (fino a 48kHz/16-bit PCM) che viene trasmessa ad un computer tramite cavo USB, consentendo l’archiviazione digitale della vostra libreria di musicassette. Potrete quindi tornare a godervi la musica delle vostre vecchie cassette, trasformando tutta la vostra libreria musicale analogica in digitale, consentendovi di riprodurla sul vostro lettore Mp3, cellulare, iPod o in macchina, o su qualsiasi altro dispositivo per l’ascolto di musica in digitale.

Inoltre potranno essere anche riprodotte le cassette che in originale erano state registrate con il Dolby B NR, consentendone il corretto ascolto. Con il TEAC W-1200 si potrà anche modificare la velocità di riproduzione ed i misuratori di livello inclusi, consentono invece la regolazione dei livelli di registrazione. Per il tasto REC/PLAY è prevista anche una funzione timer, che ne consente l’utilizzo anche con timer di terze parti.

Il costo del TEAC W-1200 è di 499 €.