Xiaomi Mi 9T, Snapdragon 730 e 6 Gb di RAM a partire da 329 euro

L’azienda cinese Xiaomi ha avuto un’esponenziale crescita negli ultimi due anni, merito della strategia seguita, ovvero di proporre principalmente device con ottime caratteristiche tecniche a prezzi ribassati, che rientrano nelle fasce medio-basse, molto ricercate dall’utenza.

Proprio in merito a ciò, l’azienda ha ufficializzato il nuovo probabile best buy Xiaomi Mi 9T, un ottimo device dalle caratteristiche molto interessanti. Scopriamolo meglio.

Ecco il nuovo Xiaomi Mi 9T

Lo Xiaomi Mi 9T è praticamente la versione europea del Redmi K20, ed ha tutte le possibilità di diventare il migliore sul mercato della categoria di appartenenza.

Il display è da 6,39” AMOLED con risoluzione Full HD+, con ovviamente presente la funzione Always On Display, che sta venendo inserita su tutti i modelli Xiaomi ultimamente. Il comparto tecnico è composto dal chip SnapDragon 730 abbinato a 6 Gigabyte di RAM e a 64/128 Gigabyte di memoria interna a seconda della versione scelta. Queste scelte rendono il device, a primo impatto, incredibilmente fluido e veloce, anche in caso di numerose applicazioni aperte in multitasking.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, abbiamo una tripla fotocamera posteriore, da 48 mp, 13 mp e 2 mp, ognuna con specifiche funzioni, mentre quella frontale, di ben 20 megapixel, è del tipo pop-up, ovvero a scomparsa. Una volta selezionata la fotocamera anteriore, il meccanismo sembra essere molto rapido nell’azionarsi, senza dunque che si perda l’immediatezza di utilizzo. Tra l’altro, Xiaomi parla di 300.000 aperture garantite, per cui non dovrebbero esserci problemi in relazione alla tenuta nel tempo.

Sono presenti, infine, la porta usb Type-C, il jack audio da 3.5 mm, Bluetooth 5.0, Wi-fi, il sistema operativo Android 9 supportato da MIUI 10 e la batteria è da ben 4000 mAh con ricarica veloce.

Xiaomi Mi 9T dovrebbe arrivare in Italia il 19 Giugno, al prezzo di listino di 329 euro.