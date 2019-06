Cambiare le abitudini sul mangiare carne può allungare la vita

Le prove di montaggio continuano a suggerire che mangiare troppa carne rossa,come pancetta e hot dog, sia collegato a problemi di salute. Un nuovo studio rileva che i cambiamenti nelle abitudini di consumo di carne rossa possono essere legati al rischio di morte prematura. Un aumento del consumo di carne rossa di almeno la metà di una porzione al giorno è stato collegato con un rischio maggiore del 10% di morte prematura nello studio, pubblicato nella rivista medica BMJ il mercoledì.

Sostituire la carne rossa con altre fonti di proteine ​​può aiutarti a vivere più a lungo, lo studio ha rilevato.

Occhio alla carne rossa nella vostra alimentazione

Lo studio ha coinvolto i dati sulle abitudini alimentari e il rischio di mortalità di 53.553 donne e 27.916 uomini negli Stati Uniti tra il 1986 e il 2010.

I dati, provenienti dallo studio sulla salute degli infermieri e dallo studio sul follow-up dei professionisti della salute, hanno monitorato la quantità di carne rossa e altri alimenti consumati ogni giorno ogni quattro anni usando questionari auto-segnalati, e quindi calcolato il cambiamento delle abitudini alimentari nel tempo .

Le morti per qualsiasi causa nei dati sono state confermate utilizzando le registrazioni dello stato e l’indice di morte nazionale, tra le altre fonti.

Dopo aver analizzato i dati su dieta e morte, i ricercatori hanno scoperto che entro otto anni, un aumento di almeno metà della dose giornaliera di carne rossa lavorata e non trasformata era associato rispettivamente al 13% e al 9% di rischio più elevato di morte precoce.

Una diminuzione nel consumo di carni rosse e un aumento nel consumo di cereali integrali, verdure o altre fonti proteiche è stato associato a un minor rischio di morte per otto anni, hanno scoperto i ricercatori.

“Quando le persone riducono il loro consumo di carne rossa e mangiano altre fonti proteiche – e anche alimenti vegetali – invece, hanno un rischio più basso di mortalità per tutte le cause e mortalità cardiovascolare”, ha detto Frank Hu, professore di nutrizione della Harvard Chan University.