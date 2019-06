L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi ha da poco rilasciato le sfide della settimana 6 della Stagione 9 di Fortnite. Questo, dopo i numerosi problemi insorti con il rilascio del nuovo aggiornamento 9.21 e con la nuova modalità Horde Rush. Quali saranno le challenge proposte dall’azienda per questa settimana?

Ebbene sì, pare che il colosso del fenomeno videoludico stia avendo non pochi problemi in questi giorni. I fan del noto battle royale si sono infuriati sul web per i vari problemi di Fortnite. In molti hanno richiesto una ricompensa agli sviluppatori ma questa non è mai arrivata. In questo articolo andiamo a passare in rassegna tutte le sfide della settimana 6 della Stagione 9.

Fortnite: scopriamo le challenge della settimana 6 della Stagione 9

Le sfide di questa settimana seguono l’impostazione delle precedenti. Parliamo, infatti, di ben 7 sfide per un totale di 50 stelle del Pass Battaglia. Tre sfide sono aperte a tutti mentre altre 4 sono riservate ai possessori del Pass Battaglia. Basterà completare almeno 4 sfide per aggiudicarsi anche 6mila punti esperienza. Di seguito andiamo ad elencare tutte le sfide:

1) Atterra ad Approdo Avventurato (sfida a 5 fasi). 2) Infliggi danni agli avversari con mitragliette. 3) Cerca forzieri presso un Punto caldo (sfida a 3 fasi). 4) Infliggi danni a un veicolo guidato da un avversario. 5) Usa un’inversione tempesta in partite diverse. 6) Usa veicoli diversi in una partita singola. 7) Elimina nemici nel Quartiere o in Lande Letali.

Ricordiamo che basterà completare tutte e sette le sfide per aggiudicarsi un esclusiva schermata di caricamento. Le challenge daranno filo da torcere a molti giocatori. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.