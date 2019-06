Il settore delle smart home risulta essere uno dei più floridi del momento. Nonostante siano pochi gli utenti che si accingono ad acquistare prodotti smart per la casa, questi stanno acquisendo sempre più notorietà. IKEA l’ha capito bene e da qualche tempo ha iniziato ad interessarsi a questi particolari prodotti.

L’azienda svedese risulta essere una delle poche aziende di arredamenti che si interessa alla tecnologia. Nelle scorse ore, IKEA, ha finalmente svelato la data di uscita di un prodotto smart davvero interessante, delle tende. Queste faranno il loro debutto sul mercato il prossimo agosto. Gli appassionati di tecnologia non se le faranno sfuggire.

IKEA: scopriamo le nuove tende smart dell’azienda

IKEA ha presentato ben due modelli differenti di tende smart: Kadrilj e Fyrtur. Le prime hanno una finitura traslucida mentre le seconde, opaca. Le tende supportano HomeKit di Apple. Ciò significa che saranno controllabili direttamente tramite il proprio iPhone. Si potrà, infatti, chiedere a Siri di alzare o abbassare le tende, oppure di impostare un orario predefinito di chiusura. Le possibilità risultano essere davvero infinite. Ricordiamo, inoltre, che le tende risultano essere compatibili anche con Alexa e Google Assistant.

Come già detto, entrambi i nuovi modelli saranno disponibili a partire dal prossimo agosto. Per entrambe le varianti saranno proposte diverse dimensioni. I prezzi risultano essere anch’essi molto accessibili. Si va, infatti, da un costo minimo di 99 euro fino ad un massimo di 155 euro. Beh che dire, un prodotto unico nel suo genere. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.