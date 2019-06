L’azienda della mela morsicata sta lavorando duramente per portare in campo un melafonino che sorprenda la stragrande maggioranza degli utenti. Apple presenterà tre smartphone a settembre: iPhone 11, iPhone 11 Max e iPhone 11R. I nuovi device avranno davvero poche differenze estetiche rispetto ai predecessori. Cosa sarà, quindi, a colpire i fan?

In molti se lo chiedono e in molti hanno già avanzato varie supposizioni. Come al solito, Apple ha deciso di puntare sulle caratteristiche tecniche a discapito di un design nuovo. Tuttavia, il design di iPhone X a cui si ispireranno i nuovi modelli risulta essere ancora molto amato da tutti. C’è, però, un dettaglio dei nuovi melafonini che pare non andare giù quasi a nessuno. Questo è stato confermato nuovamente da alcune cover mostrate nelle scorse ore.

iPhone 11: ecco cosa mostrano le cover

Nelle scorse ore, Ben Geskin ha pubblicato la foto di quelle che sembrerebbero essere a tutti gli effetti le cover dei nuovi melafonini in arrivo. Nella foto vediamo tre cover di colorazioni diverse. Queste sono rispettivamente le custodie per iPhone 11 Max, iPhone 11R e iPhone 11. Da come si può notare, queste rimangono pressochè uguali a quelle per iPhone X. La differenza sta nello spazio per la fotocamera. Le tre cover, infatti, confermano l’arrivo del riquadro per la tripla fotocamera sui melafonini di punta. Oramai è definitivo, i nuovi smartphone saranno così.

In molti si chiedono se la foto sia vera. Considerando la fonte, è molto probabile che si tratti di prodotti autentici. Ricordiamo che i produttori di cover mettono le mani sui calchi dei nuovi smartphone molto tempo prima della loro uscita ufficiale. Non ci sorprende che siano già spuntate le prime cover per i nuovi iPhone 11. Molto probabilmente, nelle prossime settimane ne vedremo delle altre. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.