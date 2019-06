Il prossimo iPhone di Apple potrebbe abbandonare la porta Lightning, rendendo tutti i vecchi cavi di ricarica completamente inutili. Da qualche tempo infatti circolano voci secondo cui Apple starebbe pianificando di sostituire la porta Lightning, che è stata una caratteristica fondamentale di iPhone sin dal 2012, con una porta USB-C sul prossimo iPhone XI.

Apple potrebbe utilizzare una porta USB-C per una ricarica più veloce

Tant’è vero che uno screenshot della nuova schermata di ripristino in iOS 13, la prossima versione del software per iPhone di Apple, sembra confermare queste indiscrezioni. La porta USB-C è il connettore standard universale utilizzato per caricare una vasta gamma di dispositivi elettronici, dai telefoni Android ai tablet e anche i laptop.

Questa tecnologia consente a questi dispositivi di ricaricarsi molto più velocemente rispetto alle versioni precedenti di USB, che possono incanalare solo una quantità limitata di energia. Dal momento che Apple ha introdotto USB-C sul suo iPad Pro del 2018, molti fan di Apple speravano che anche la prossima generazione di iPhone fosse dotata della tecnologia.

La casa non sarebbe nuova a scelte così radicali

In un’immagine condivisa su Twitter da Raphaël Mouton, un fan della Grande Mela, anche il logo di iTunes è stato cambiato, in particolare l’icona per la versione per laptop. Questa potrebbe essere una conseguenza della decisione di Apple di eliminare il suo lettore multimediale iTunes e sostituirlo con app autonome per musica, TV e podcast sul Mac.

Nelle prime beta di iOS 12, ad esempio, la casa aveva “accidentalmente” incluso dettagli sull’iPhone XS Max, inclusi il design, la doppia sim e la sua nuova funzionalità split-screen. Apple fece anche trapelare notizie sull’HomePod e il Face ID dell’iPhone X nelle prime beta di iOS 11. Questo è in definitiva il più grande indizio che dimostra l’intenzione di utilizzare la porta USB-C sull’iPhone, ragion per cui potrebbe essere una scelta obbligata per i fan di lunga data quella di sbarazzarsi dei cavi Lighting.