L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha finalmente rilasciato il nuovo aggiornamento software 9.21. Questo ha portato in campo ben due grosse novità all’interno di Fortnite. Molto presto, però, potrebbe arrivare qualcos’altro di altrettanto molto interessante. Stiamo parlando di un nuovo pacchetto di Skin esclusive. Di cosa si tratterà?

Ebbene sì, oramai è dalla Stagione 7 che Epic Games decide di rilasciare pacchetti di Skin a pagamento sul suo store di V-Bucks. Si tratta di bundle contenenti fino a tre Skin e diversi accessori. Il primo di questa serie è stato il quello riguardante le leggende congelate. A breve ne potrebbe uscire uno dedicato alla versione oscura di alcune Skin. Andiamo a scoprire i primi dettagli.

Fortnite: tre Skin oscure all’interno di un’esclusivo pacchetto

I pacchetti esclusivi di Fortnite hanno riscosso sempre un elevato successo. E’ un po’ di tempo che l’azienda non decide di lanciarne uno. I dataminer sono pronti a scommetterci, un esclusivo pacchetto contenente tre Skin arriverà a breve. Pare, infatti, che siano state già trovate alcune tracce delle tre Skin in arrivo all’interno delle ultime patch. Le Skin oscure sarebbero già note: Ombra ammantata, Skully e Falco Solare. Al momento, però, nessuna immagine dei tre costumi è stata svelata.

Una scelta del genere non sarebbe una sorpresa. Ricordiamo, infatti, che solitamente, Epic Games rilascia 2 pacchetti di questo tipo per Stagione. Per la Stagione 9, che è arrivata alla metà, ancora nulla è stato presentato. Maggiori informazioni a riguardo potrebbero arrivare con il prossimo aggiornamento 9.30. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.