Negli scorsi giorni sono trapelate diverse informazioni riguardanti i nuovi melafonini. I leak sembrano non arrestarsi. Nelle scorse ore, un ulteriore leak sembra aver confermato ciò che avevamo già detto nelle scorse settimane riguardo il design dei nuovi iPhone 11, iPhone 11 Max e iPhone 11R. Di cosa si tratterà?

Ebbene sì, manca oramai davvero poco alla presentazione dei nuovi smartphone targati Apple. I tre dispositivi avranno l’arduo compito di riportare le vendite ai livelli di un tempo. Gli attuali iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR non ci sono riusciti. Cosa avranno di speciale i nuovi device?

iPhone 11: un leak di Olixar conferma il design della fotocamera

Nelle scorse ore, sono trapelate online le immagini di un particolare prodotto di Olixar, un’azienda che produce accessori per smartphone. Parliamo di protezioni per le fotocamere dei nuovi smartphone di Cupertino. Ebbene sì, di una sorta di rivestimento che permetterà di non danneggiare le fotocamere sporgenti dei tre nuovi device. I prodotti confermano quello che avevamo già detto negli scorsi giorni, i nuovi iPhone saranno dotati di un quadrato nero per le fotocamere.

Nonostante molti utenti non siano d’accordo con la scelta di Cupertino, pare che i nuovi iPhone avranno davvero il tanto criticato design emerso nelle scorse settimane. Ricordiamo che Apple punterà sulle caratteristiche tecniche per sorprendere gli utenti. Ciò che molti si chiedono, però, è altro: le qualità fotografiche dei nuovi iPhone 11 riusciranno a far dimenticare il design di cattivo gusto? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.