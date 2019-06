Più passa il tempo e meno sono i dubbi in merito ai nuovi smartphone della mela morsicata. Sappiamo molte cose dei nuovi iPhone in arrivo il prossimo settembre. Tuttavia, ci sono ancora altrettante altre cose che ancora devono essere svelate. Nelle scorse ore, tre fonti vicine ad Apple hanno dichiarato quelli che saranno i tre più grandi upgrade del nuovo smartphone.

Ebbene sì, che il nuovo iPhone 11 sarà sorprendente dal punto di vista delle caratteristiche tecniche non è una sorpresa. Come abbiamo già detto più volte, Apple si ispirerà al design dei predecessori. Di conseguenza, l’azienda punterà sopratutto sulle caratteristiche interne. Andiamo a scoprire quali saranno le principali migliorie.

Apple: ecco quali caratteristiche tecniche saranno migliorate

Come già detto, sono ben tre le feature che riceveranno un grosso update su iPhone 11. Prima fra tutte, la fotocamera. Stando a quanto dichiarato, infatti, questa farà un vero e proprio salto di qualità. Pare che finalmente lo smartphone di Cupertino potrà competere con la concorrenza per quanto riguarda le foto scattate in condizioni di scarsa luminosità. Si vocifera che sarà introdotta per l’occasione una Night Mode.

Un’altra caratteristica che verrà migliorata sarà l’autonomia. I nuovi iPhone 11 Max saranno dotati, infatti, di una batteria decisamente più grande rispetto ai modelli precedenti. Parliamo di una differenza del 25%. Ciò farà sì che l’autonomia del dispositivo aumenti sensibilmente. Infine, ma non meno importante, sarà migliorata la qualità degli speaker. Apple ha lavorato, infatti, su una tecnologia in grado di rilasciare un audio più potente seppur utilizzano uno speaker di dimensioni ridotte. Siamo sicuri che Apple farà un ottimo lavoro con tutte e tre le caratteristiche. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.