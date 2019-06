Ultimamente Amazon sta proponendo una serie di offerte molto vantaggiose sui prodotti della mela morsicata. Nelle scorse settimane, infatti, vi abbiamo parlato di diversi device in offerta all’interno del sito di e-commerce. Nelle scorse ore è comparsa una nuova interessante promozione riguardante il nuovissimo smartphone di casa Apple, iPhone XR. Ora è un ottimo momento per aggiudicarsi il gioiellino della mela morsicata.

Ebbene sì, parliamo proprio dell’amatissimo smartphone low-cost di Cupertino. Non è la prima volta che Amazon decide di proporre in sconto il device. Nessuno si aspettava, però, che questo raggiungesse un prezzo così basso prima dell’uscita del nuovo modello. Andiamo a scoprire la strepitosa offerta di Amazon.

Apple: il nuovo iPhone XR a meno di 700 euro

Ebbene sì, gli iPhone del 2019 stanno per arrivare. L’offerta lanciata da Amazon nelle scorse ore altro non è che una prova di ciò. Il noto sito di e-commerce, infatti, ha deciso di scontare ulteriormente la versione base dello smartphone low-cost. iPhone XR da 64 GB viene proposto all’interessante prezzo di 683,05 euro. Parliamo di uno sconto che supera i 200 euro rispetto al prezzo di listino. E’ davvero difficile trovare di meglio.

Lo sconto del prodotto viene applicato una volta arrivati al checkout. Ad essere in promozione sono solamente le varianti bianca, nera e gialla. Ricordiamo che si tratta di una promozione a tempo limitato. Di conseguenza, le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Si prospetta che sconti altrettanto interessanti arriveranno anche per quanto riguarda iPhone XS. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.