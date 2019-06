La casa di Fortnite potrebbe presto mettere in scena un grosso evento all’interno del gioco. Parliamo di un qualcosa di mai visto prima all’interno del battle royale. Si tratterà del primo grosso evento della Stagione 9. Il protagonista sarà il misterioso mostro di Picco Polare. Sarà che le gesta della creatura porteranno alla Stagione 10?

Come molti sapranno, alla fine della stagione 8 di Fortnite, un detrito dell’eruzione vulcanica ha colpito Picco Polare creando una grossa crepa. Nella Stagione 9, questa crepa si è estesa fino a creare delle piccole frane. Nelle scorse settimane, una frana ha fatto modo che si intravedesse un occhio di un mostro all’interno della montagna di ghiaccio. Ora, questo mostro non c’è più. Che fine ha fatto?

Fortnite: scopriamo dove è il mostro di Picco Polare

Ebbene sì, dopo la sua scomparsa, il mostro di Picco Polare si è recato in mare. Questo è testimoniato dal fatto che sono comparse delle grossissime impronte che dalla montagna ghiacciata, ormai crollata, si dirigono verso l’acqua. Alcuni utenti hanno addirittura mostrato alcune foto che ritraggono il famoso castello di Picco Polare vagare per il mare. Pare, infatti, che il mostro si stia aggirando per le acque nelle zone vicine a Spiagge Snob.

Ma non è finita qui, nelle scorse ore anche una casa di Spiagge Snob è stata inspiegabilmente distrutta. In molti sono convinti che sia stato il misterioso mostro a radere al suolo l’abitazione. Come si evolverà la vicenda? Molto probabilmente scopriremo qualcosa in più con il prossimo aggiornamento 9.30. Restate in attesa per ulteriori aggiornamento a riguardo.