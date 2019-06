Huawei ha annunciato di aver posticipato il lancio del suo nuovo foldable, il Mate X, almeno fino a settembre, avendo in origine pianificato di lanciarlo quest’estate. L’azienda cinese ha fatto sapere di avere in programma ancora altri test sul dispositivo, a seguito di alcuni problemi relativi allo schermo, non molto diversi da quelli segnalati dai primi recensori del Samsung Galaxy Fold.

Entrambe le aziende avevano infatti presentato i loro dispositivi a febbraio, ma Huawei ha annunciato di preferire un approccio più cauto relativamente al lancio del Mate X. Attualmente, Samsung non ha una data di rilascio per il suo Fold. La casa ha inoltre confermato alla BBC che il Mate X dovrebbe essere lanciato orientativamente durante il mese di settembre.

Huawei impara dagli errori di Samsung e prende tempo

“Non vogliamo lanciare un prodotto che possa mettere a rischio la nostra reputazione“, hanno detto i vertici di Huawei. “Il Mate X sarebbe comunque arrivato più tardi rispetto al Galaxy Fold di Samsung, ma i problemi di quest’ultima in merito allo schermo hanno sicuramente dato a Huawei la possibilità di prendere tempo e analizzare la situazione“, ha detto Ben Wood di CCS Insight.

“Non c’è dubbio che Huawei abbia in un certo senso ‘approfittato‘ dei problemi che hanno afflitto Samsung e, data anche la presenza dello schermo extra che monterà il Mate X, è più che plausibile che Huawei stia agendo in modo da scongiurare qualsiasi problematica simile“, continua Wood. Huawei è stata peraltro costretta a rinviare il lancio del suo nuovo laptop proprio nel corso di questa settimana a causa della sua situazione di contrasto con il governo degli Stati Uniti, che ha finito per relegare la casa cinese in una sorta di blacklist commerciale.