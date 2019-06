L’azienda della mela morsicata, Apple, non si lascia sfuggire davvero nulla e nessuno. Nelle scorse ore è giunta nota di una nuova collaborazione tra la nota casa tecnologica e Mattel per la vendita esclusiva di una nuova pista Hot Wheels per bambini. Non si tratterà di una semplice pista giocattolo, ma di un prodotto smart a tutti gli effetti.

Ebbene sì, i gadget smart sono sempre stati al primo posto all’interno degli Apple Store. L’azienda della mela morsicata propone periodicamente oggetti di questo tipo nei suoi negozi. Fino ad ora, però, non avevamo mai visto un prodotto di questo tipo. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta.

Apple e Mattel: scopriamo il nuovo Hot Wheels Smart Track Kit

La nuova pista smart di Mattel sarà in vendita esclusivamente presso gli Apple Store e sarà in grado di interagire, tramite un’app, con iPhone e iPad. Si tratta di un prodotto per bambini davvero unico nel suo genere. Grazie all’app, infatti, sarà possibile comandare le macchinine direttamente dall’iPhone. Questa, inoltre, mostrerà anche una serie di informazioni in merito alle gare, un vero e proprio mix tra gioco reale e virtuale.

Il Kit è stato presentato nelle scorse ore da Mattel al prezzo di 180 dollari. A corredarlo, ci saranno anche 51 macchinine dal costo di 7 dollari ciascuna. Come già detto, si tratterà di prodotti in vendita esclusiva presso gli Apple Store. Al momento ancora nulla è stato detto per quanto riguarda l’uscita in Italia. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo