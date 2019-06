Nel 2016 Apple ha presentato un prodotto destinato a diventare un must per molti fan della mela morsicata. Stiamo parlando dei tanto chiacchierati auricolari true wireless AirPods. Dopo le prime settimane di vendite lente dovute ai problemi di produzione, questi hanno registrato solo crescite. Ad oggi, i gioiellini della mela morsicata continuano a dominare il mercato.

Ebbene sì, in molti elogiano gli AirPods per le loro qualità. Ricordiamo che questi risultano essere uno dei prodotti Apple più amati di sempre. Sono pochissimi gli utenti che non sono soddisfatti del prodotto. A marzo è stata presentata la seconda generazione. Anche questa è stata accolta molto positivamente. Ma che ne sarà della concorrenza?

Apple: Gli AirPods rappresentano il 40% del mercato

Negli scorsi giorni, Counterpoint ha pubblicato un report in merito al mercato degli auricolari true wireless relativo al primo trimestre 2019. Ciò che è emerso è davvero sorprendente. Gli AirPods di Apple posseggono ancora il 40% di tutto il mercato staccandosi nettamente da tutti gli altri prodotti. Al secondo posto, infatti, troviamo i Samsung Galaxy Buds con una percentuale inferiore al 10%. Come mai una così grande differenza?

Gli auricolari true wireless della mela morsicata sono stati tra i primi ad essere presentati. Tuttavia, questi risultano essere ancora imbattibili sotto molto aspetti. Il design, l’autonomia e la qualità audio sono tre punti di forza del prodotto. Samsung, d’altro canto, risulta essere l’azienda con maggiore crescita rispetto allo scorso anno. Ciò, a detta di Counterpoint, risulta essere dovuto alle grosse promozioni offerte sui suoi auricolari. I gioiellini di Apple rimarranno ancora per molto sul trono. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.