Ad Epic Games piace molto il mistero. Fin dalle prime stagioni del suo noto battle royale, l’azienda ha deciso di proporre dei veri e propri enigmi ai videogiocatori. Ogni Stagione di Fortnite è stata caratterizzata dal susseguirsi di eventi inspiegabili. Nella Stagione 9 è comparso un misterioso mostro dalle sembianze ancora ignote. Pare che questo si stia aggirando all’interno della mappa di gioco.

E’ oramai un po’ di tempo che si parla delle vicende del mostro di Picco Polare. Sono poche le informazioni che abbiamo in merito alla strana creatura. Al momento, neanche i dataminer sono riusciti a dirci di più su cosa potrebbe accadere. Tuttavia, nelle scorse ore qualcosa si è smosso all’interno della mappa. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Fortnite: il mostro di Picco Polare ha colpito ancora

Nelle scorse ore, una nota abitazione di Parco Pacifico è stata completamente distrutta. Ciò è accaduto senza nessun tipo di evento. La cosa che incuriosisce ancora di più è che non si tratta di un caso isolato. Qualche giorno fa, infatti, è stata rasa al suolo anche un’abitazione di Spiagge Snob secondo la stessa modalità. Epic Games non ha dato nessuna spiegazione in merito. Tuttavia, in molti sono convinti che si tratti di un altro attacco del misterioso mostro.

Ebbene sì, pare proprio che le vicende siano collegate alla strana creatura che si sta aggirando all’interno della mappa. E’ previsto che ci saranno altri attacchi di questo tipo nei prossimi giorni. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.