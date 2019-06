A distanza di circa 15 giorni dalla presentazione ufficiale di iOS 13, Apple ha deciso di rilasciare la seconda beta del suo big update. Ricordiamo che il nuovo aggiornamento software dell’azienda risulta essere esclusivo per iPhone. iPad, infatti, da ora ha un suo sistema operativo dedicato, iPadOS. Quali sono le novità che la beta due ha portato su iPhone?

Ebbene sì, l’azienda della mela morsicata ha deciso di rilasciare una nuova beta del suo iOS 13. In effetti, la prima risultava ancora poco completa sotto alcuni punti di vista. La beta 2 porta su iPhone una serie di feature che ancora non avevamo visto. Andiamo a scoprire quali sono le aggiunte più interessanti.

Apple iOS 13 beta 2: ecco le novità più interessanti

Oltre a risolvere diversi bug presenti nella prima versione, la beta due di iOS 13 introduce interessanti novità. La più chiacchierata, e sicuramente poco gradita, riguarda il 3D Touch. Pare, infatti, che Apple abbia deciso di metterlo KO su tutti i dispositivi per lasciare spazio all’Haptic Touch presente già su iPhone XR. L’app Fotocamera si arricchisce di una nuova modalità luce ritratto e l’app Messaggi si aggiudica una serie di nuove e simpatiche emoji.

Per quanto riguarda il resto, molte app native hanno ricevuto piccoli cambiamenti estetici. L’app Calendario presenta nuovi pulsanti e l’app Mappe si arricchisce di una nuova schermata di benvenuto. Queste sono solo alcune delle aggiunte della nuova beta 2 di iOS 13. Ricordiamo che l’aggiornamento è disponibile solamente per gli sviluppatori. Per la beta pubblica, infatti, bisognerà aspettare ancora un po’. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.