I prodotti audio BlitzWolf ci hanno fatto delle ottime impressioni: finora abbiamo testato solo un modello di cuffie completamente wireless e siamo rimasti sorpresi dal loro buon audio, dal design ergonomico e dalla durata della batteria. Questa volta, vogliamo parlarvi di un modello di auricolare bluetooth che offre un rapporto qualità/prezzo imbattibile poiché i € 24,99 che ci costerebbero su Amazon sono veramente molto vantaggiosi.

BlitzWolf BW-HP0

BlitzWolf BW-HP0 sono cuffie con connettività Bluetooth 4.1 (chip di azione ATS3003), ma includono anche un ingresso jack da 3,5 mm per la riproduzione da dispositivi di lettori non compatibili e inclusi con l’acquisto.

Si tratta di un modello che offre una qualità audio corretta a tutte le frequenze, grazie al suo stereo a due canali per i driver 40 mm, con una potenza nominale di 20mW, sensibilità 117dB e impedenza del sistema di 32Ω.

Con una costruzione design solida ma pieghevole per un facile trasporto e che coinvolga il minimo spazio in uno zaino o in valigia, il modello BW-HP0 blitzwolf ha cupole in grado di offrire isolamento acustico passivo, vale a dire che, pur incorporando un micro HD ad alta qualità, ci permette di mantenere chiari dialoghi per l’attenzione delle chiamate dal nostro smartphone.

Si tratta di cupole con risvolto e rivestimento morbidi che ci isola dal rumore esterno (anche se l’isolamento non sarà completo se il clamore intorno a noi è considerevole). La batteria di 400mAh propone fino a 18 ore di riproduzione e 20 per le conversazioni. Tuttavia, se abbiamo finito di caricare la batteria e vogliamo continuare con la riproduzione, possiamo usare la connessione jack.

Considerazioni

In alternativa agli auricolari che spesso portiamo in borsa e sempre più piccole e trasportabili, queste cuffie dal design classico sembrano andare in controcorrente. Tuttavia, valutando un modello leggermente diverso e la buona qualità del suono, questo modello offre molto più di quanto ci si possa aspettare per l’incredibile prezzo al quale possiamo acquistarli.