In occasione del Fortnite Celebrity Pro Am, Epic Games ha deciso di lanciare una serie di particolari e divertenti teaser riguardanti i personaggi del noto battle royale. Parliamo di piccoli video della durata di due minuti a scopo di intrattenimento. Tra i tanti visti pare essercene uno che ha suscitato l’attenzione di molti appassionati del videogioco.

Ebbene sì, uno dei video presentati nelle scorse ore ha mostrato un arma mai vista all’interno del battle royale più famoso del momento. Non c’è bisogno di dire che in molti hanno supposto che questa arriverà presto all’interno del gioco. Parliamo di quella che è stata definita “Flare Gun”.

Fortnite: la Flare Gun potrebbe essere una delle prossime armi in arrivo

Epic Games è solita lanciare nuove armi ogni 1/2 settimane. La Flare Gun potrebbe essere una delle prossime aggiunte. Pare che l’idea del suo arrivo all’interno del videogioco sia nata sulla famosa piattaforma Reddit dopo che un utente ha portato all’attenzione il particolare oggetto. Parliamo di una pistola che spara razzi. Un’arma del genere è totalmente in linea con ciò che solitamente introduce l’azienda all’interno del suo videogioco.

Trattandosi di un semplice video di intrattenimento, però, niente è confermato. Al momento, infatti, nulla è stato detto in merito alle possibili caratteristiche dell’arma, nè tantomeno in quale rarità potrebbe essere presentata. Ciò che è certo è che se l’azienda ha intenzione di introdurla, lo farà molto presto. Ricordiamo, inoltre, che oggi è uscito il nuovo aggiornamento 9.30 con moltissime novità. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.