Nonostante alcune preoccupazioni, il Galaxy Note 10 di Samsung sembra promettere grandi novità e sembra che darà molto filo da torcere ai prossimi iPhone, al centro della bufera relativamente al loro bizzarro design. Ma con riguardo ad un altro dispositivo, il Galaxy Fold, Samsung sembra essere in seria difficoltà.

Stando a quanto riportato dal Korean Herald, un funzionario della Samsung avrebbe confessato che la compagnia non sembra neanche lontanamente in grado di risolvere i problemi che l’hanno spinta a ritirare il Galaxy Fold dagli scaffali ad aprile. “Da allora, nessun passo avanti concreto è stato fatto“, ha spiegato l’anonimo dipendente, ed è facile capire come queste voci mettano in seria discussione il futuro di Samsung.

Il passo falso di Samsung potrebbe essere costato caro a tutti

Inoltre, si tratta di rivelazioni sorprendenti se pensiamo che la società in precedenza aveva affermato che il suo discusso smartphone con schermo pieghevole sarebbe tornato sugli scaffali entro la fine di maggio. Da quest’ultima dichiarazione, da Samsung non si è avuta più alcuna notizia circa il suo foldable.

Tutto non è altro che un altro triste capitolo della storia di quello che avrebbe dovuto essere un dispositivo rivoluzionario. Mentre sul web si è peraltro scatenato un amaro sarcasmo, la realtà è che questo tipo di indiscrezioni fa male a tutti, indipendentemente dalla marca che si preferisce: se Samsung avesse “fatto centro” con il Galaxy Fold, si sarebbe imposto come uno standard per ogni produttore che avesse voluto investire su questo tipo di tecnologia.

L’inizio è stato assolutamente deludente per i foldable

Invece, la paura si sta diffondendo (come conferma il fatto che Huawei ha appena rinviato il lancio del suo Mate X) ed è probabile che questo tipo di innovazione abbia subito una battuta d’arresto che si farà sentire negli anni a venire. Nessuno si aspetta che i dispositivi di prima generazione siano perfetti, ma c’è un inizio per ogni cosa, inizio che per il momento non è possibile scorgere all’orizzonte.

Quindi, a meno che Samsung non riesca ad apportare serie migliorie al suo Galaxy Fold, sembra che le aspettative possano ricadere su Apple. L’azienda ha infatti reso noto di star lavorando su un iPhone pieghevole, ma la tabella di marcia è ancora sconosciuta. Samsung ha ancora molti smartphone interessanti in arrivo quest’anno, ma non c’è nulla di paragonabile ventata di novità che avrebbe portato il lancio del Galaxy Fold.