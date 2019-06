Quando si parla di offerte, Amazon risulta essere sempre il posto giusto. Il noto sito di e-commerce, infatti, riesce a proporre promozioni davvero molto convenienti su tutti i tipi di prodotti. Ultimamente, vi stiamo parlando spesso delle offerte dedicate al mondo Apple. Queste non cessano di arrivare. Nelle scorse ore è stata lanciata un’altra offerta da non perdere.

Ebbene sì, le abbiamo viste davvero tutte sul noto e-commerce. Da iPhone XS ai nuovi auricolari AirPods con case di ricarica wireless. Nulla sembra sfuggire alle promozioni di Amazon. Nelle scorse ore il giro di promozioni ha colpito un altro degli emblematici prodotti del colosso di Cupertino, MacBook Pro 12”. Scopriamo in che cosa consiste l’offerta.

Amazon: MacBook 12” ad un prezzo da capogiro

E’ un bel po’ di tempo che non si sente parlare del piccolo portatile di casa Apple. Dopo l’uscita di MacBook Air lo scorso ottobre, questo è praticamente caduto nel dimenticatoio. Ciò sopratutto perchè il portatile non viene aggiornato da un po’. Inoltre, questo viene proposto ad un costo di listino decisamente superiore rispetto a quello di MacBook Air, 1549 euro. Tuttavia, a molti utenti farebbe comodo un portatile delle dimensioni di MacBook 12”. Se non volete sborsare un cifra assurda, L’offerta di Amazon fa al caso vostro.

Il noto sito di e-commerce propone MacBook 12” con processore Intel Core m3 dual-core a 1,2GHz e con memoria interna da 256 GB al prezzo di 1051,99 euro. Parliamo di un risparmio di quasi 500 euro sul prezzo di listino. Un’offerta del genere potrebbe far gola a molti. Ricordiamo che la promozione è a tempo limitato e che le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.