La American Airlines metterà a disposizione di tutti i suoi clienti, il Wi-Fi a banda larga satellitare. Questo nuovo servizio sarà disponibile su tutti gli aerei della flotta narrowline, ovvero oltre 700 velivoli tra Boeing 737s ed Airbus A319 e 320. Inoltre, scaricando l’app di American Airlines, sarà possibile accedere, direttamente sui propri devices, a 12 canali TV gratuiti. L’opzione TV sarà disponibile anche sui voli internazionali.

Questa nuova funzione disponibile sui voli della compagnia, renderà sicuramente più piacevoli i viaggi in aereo, a volte anche molto lunghi, che possono facilmente diventare noiosi. Inoltre, in caso ad esempio di viaggi di lavoro, permetterà ai viaggiatori di poter lavorare, usufruendo del Wi-Fi satellitare veloce ed affidabile messo a disposizione dalla compagnia.

Lo stesso sistema era già stato distribuito lo scorso anno sulla flotta widebody, e per quest’anno la American Airlines ha deciso di estenderlo anche alla flotta narrowline. Ad essere esclusi comunque dalla possibilità di offrire la tecnologia Wi-Fi ai clienti, saranno comunque i vecchi MD-83, ancora in servizio nella compagnia. Questo tipo di aerei infatti non saranno aggiornati per l’utilizzo del sistema satellitare di Wi-Fi, in quanto la compagnia sta piano piano procedendo alla loro sostituzione.

La tecnologia Wi-Fi satellitare di American Airlines

La tecnologia che sarà utilizzata per fornire il Wi.Fi ai clienti della compagnia di bandiera americana, sarà basata su sistemi che utilizzano satelliti Gogo 2Ku o ViaSat Ka. Grazie all’utilizzo del satellitare la American Airlines sarà in grado di mantenere il servizio attivo anche nei luoghi dove in genere non vi è connessione, come ad esempio sopra gli oceani. La connessione satellitare offre infatti una copertura molto più ampia, garantendo la connettività su tutta la tratta. Inoltre i nuovi tipi di connessioni satellitari sono anche molto veloci.

Kurt Stache, vicepresidente senior delle sezioni Marketing, loyalty e vendite per American Airlines, ha dichiarato che “elevare l’esperienza di viaggio dei clienti, è uno dei nostri principali obiettivi e abbiamo lavorato duramente per offrire ai nostri clienti lo stesso livello di intrattenimento e opzioni di connettività di cui godono nei loro salotti. In meno di due anni, abbiamo completato l’installazione di Internet a banda larga sull’intera flotta principale e continueremo a stabilire nuovi standard nel settore per mostrare ai nostri clienti che apprezziamo il tempo che trascorrono con noi”.

Il passo successivo sarà per la compagnia quello di dotare ogni posto di prese di corrente, su tutti gli aerei della flotta principale. Un vero impegno quindi per fornire, non solo in prima classe, sempre più servizi al cliente, in un mondo moderno ormai strettamente legato alla tecnologia portatile e alla connettività.