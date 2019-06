Una misteriosa fotografia diffusa su Twitter ha fatto sorgere il dubbio che Apple stia per cambiare il cavo di ricarica per l’iPhone, anche se la cosa sembrava già essere nell’aria da qualche giorno. L’immagine mostra un dispositivo con iOS 13 installato: il telefono è in modalità di ripristino e nella schermata è possibile notare un cavo che collega il cellulare ad un laptop, ma c’è qualcosa di strano.

Apple è in vena di cambiamenti e il primo obiettivo è il cavo Lighting

È proprio il cavo a preoccupare gli utenti di iPhone: con una modifica che non è presente nelle versioni precedenti di iOS, si nota un cavo di tipo USB-C che collega i due dispositivi! Apple avrebbe perciò intenzione di abbandonare il cavo Lightning a favore della porta USB-C. Diverse voci di corridoio hanno si dicono infatti certe che l’immagine sia la conferma che Apple ha già installato la nuova tecnologia sulla prossima generazione di iPhone.

Questo ha provocato scompiglio tra gli utenti, molti dei quali non vedono di buon occhio l’eventualità di dover cambiare cavo. Mentre l’aggiornamento a USB-C apporterebbe una serie di miglioramenti, principalmente adottando uno standard ampiamente utilizzato e condiviso con altri telefoni Android, significherebbe anche dover cambiare di nuovo tutti gli accessori e i cavi per la ricarica.

Le immagini trapelato potrebbero essere state fraintese

Ad onor del vero, l’immagine non sembra affatto rappresentare questa inversione di tendenza. Infatti, dopo uno sguardo più attento, non si evince che il cavo USB-C sia effettivamente collegato al telefono, bensì sembra essere collegato al computer. Sarebbero infatti i computer di Apple ad aver subito questa radicale modifica: tutti i suoi laptop sono dotati delle porte USB-C.

Sarebbe d’altra parte una mossa interessante dell’azienda, se essa decidesse di vendere i nuovi iPhone con un cavo Lightning con un’uscita USB-C sull’altra estremità, permettendo al dispositivo di connettersi più facilmente ai più recenti laptop Apple. In definitiva, se l’immagine suggerisce un eventuale cambiamento in arrivo su iPhone, è probabile che esso riguardi l’estremità da collegare al computer, piuttosto che al telefono.