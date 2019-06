Bere tè prima di dormire aiuta a perdere peso, secondo gli esperti

Secondo gli esperti, bere una tazza di tè prima di andare a dormire è molto utile per dormire meglio e alleviare lo stress, e di conseguenza per dimagrire.

Per la maggior parte di noi, il pensiero di perdere grasso corporeo è scoraggiante con diete complicate ed esercizi necessari per raggiungere l’obiettivo finale. Ma non deve essere così difficile, è semplicemente una questione di riequilibrio dei nostri stili di vita. Tendiamo a immagazzinare un sacco di grasso intorno ai nostri seminterrati se siamo esposti a periodi di stress elevati e prolungati.

Lo stress arriva in molte forme diverse, ma l’effetto sul nostro metabolismo è fondamentalmente lo stesso.Se stai immagazzinando in modo sproporzionato più grasso intorno alla tua pancia inferiore, allora devi iniziare a pensare a ridurre i livelli di stress e dormire bene la notte.

Il tè prima di andare a dormire

Un modo semplice per iniziare a migliorare la qualità del sonno e aumentare la perdita di peso è bere una tazza di tè prima di andare a letto. Non stiamo parlando dei tipi di tè dietetici dubbi che promettono di aiutarti a perdere un sasso in una settimana. E non stiamo parlando di costruttori ricchi di caffeina, che potrebbero tenerti sveglio la notte.

La camomilla è probabilmente il “tè addormentato” più conosciuto. I romani, i greci e gli egiziani usavano l’erba come medicazione per le ferite per aiutarli a guarire più velocemente. Al giorno d’oggi, è noto per aiutare a lenire gli spasmi muscolari, che lo rende la bevanda post-pasto perfetta. Può aiutare ad alleviare crampi allo stomaco, IBS, indigestione e gas. Ed è anche stato usato per secoli come ausilio per dormire, grazie a ingredienti curativi come l’apigenina e il bisabololo.

Sentirsi stanco e intontito porta inevitabilmente a spuntini durante il giorno o alla ricerca di cibi calorifici. Ma il tè alla menta piperita è stato trovato per risvegliare i sensi in una varietà di modi.

Allevia il mal di testa da tensione, i seni ostruiti, migliora l’energia e può migliorare il sonno. E potrebbe aiutare ad aiutare la perdita di peso. Un piccolo studio ha portato 13 persone a prendere una capsula di olio di menta piperita ciascuna.

Gli scienziati hanno scoperto che questo appetito ridotto rispetto a non prendere olio di menta piperita. Ma può essere solo che è un tè davvero soddisfacente che ti fa sentire veramente aggiornato e meno propenso allo spuntino.