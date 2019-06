L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha deciso di anticipare le cose questa settimana. Nelle scorse ore, infatti, questa ha rilasciato un nuovo grosso aggiornamento del noto videogioco Fortnite. Stiamo parlando della tanto attesa patch 9.30. Questa porta una miriade di novità all’interno del battle royale.

Ebbene sì, come tutte le grosse patch, le novità introdotte con la versione 9.30 sono molte. Ovviamente non poteva mancare l’aggiunta di un nuovo oggetto esclusivo. Questa settimana, l’azienda di Fortnite ha deciso di non optare per un arma nuova. La novità è, infatti, un consumabile molto particolare, Sguazzo Trangugio. Andiamo a scoprire le caratteristiche del nuovo oggetto.

Fortnite: ecco come funziona il nuovo oggetto Sguazzo Trangugio

Nessuna arma nuova con l’aggiornamento di questa settimana. Il nuovo arrivo, infatti, è una bevanda in grado di donare punti vita o scudo ai giocatori e non solo. Epic Games ha pensato al nuovo oggetto come un consumabile di squadra. Sguazzo Trangugio è disponibile in rarità blu e si trova nei forzieri, nel loot da terra, nei distributori automatici, nelle consegne di rifornimento e nei lama. Il suo scopo è quello di rigenerare 20 punti scudo/vita a chi lo utilizza e a chi gli sta intorno (nemici compresi). Basterà stare vicino al personaggio che lo utilizza per guadagnare punti vita/scudo.

Si tratta di un oggetto molto interessante che verrà utilizzato sopratutto nella modalità a squadre. Ricordiamo che Sguazzo Trangugio si trova in gruppi da 2 e se ne possono tenere fino a 6 per slot. Come reagirà la community all’aggiunta? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.