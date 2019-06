L’azienda della mela morsicata, Apple, ha presentato il nuovo iOS 13 ad inizio giugno. Uno degli scopri primari della big release sarà quello di rendere gli utenti più consapevoli. Ciò per quanto riguarda i più svariati aspetti. Siamo sicuri che le novità introdotte con l’aggiornamento riusciranno a far raggiungere tale scopo.

Negli scorsi giorni vi abbiamo parlato di alcune caratteristiche che saranno introdotte con iOS 13. Una di queste, Sign in with Apple, sarà la principale per quanto riguarda la salvaguardia dei dati degli utenti. Grazie alla feature, gli utenti saranno consapevoli in merito ai dati che condividono con le varie app. Pare, però, che questa non sia l’unica aggiunta di questo tipo. Nelle scorse ore, infatti, è emersa nota di una nuova interessante feature.

iOS 13 permetterà di controllare gli abbonamenti in-app

Da ora in poi non ci sarà più il pericolo di dimenticarsi degli abbonamenti in-app. Il nuovo iOS 13 sarà in grado di avvisare gli utenti della presenza di abbonamenti in-app nel caso in cui questi se ne siano dimenticati. In pratica, ogni qual volta si decide di eliminare un’applicazione dal proprio iPhone sulla quale è attivo un abbonamento, iOS 13 manderà una notifica push all’utente che lo avvisa della presenza di una sottoscrizione. Ma non è tutto.

La notifica, infatti, conterrà anche le più importanti informazioni relative alla sottoscrizione fatta. In questo modo Apple cerca di evitare che si lascino abbonamenti attivi dopo che si smette di utilizzare un app. Siamo sicuri che molti utenti apprezzeranno questa nuova feature. Delle altre di questo tipo potrebbero essere presto svelate. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.