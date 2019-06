Il Web Marketing Festival ospiterà la 6° edizione della Startup Competition che è finalmente giunta alla sua fase finale. Sono 6 le finaliste che si contenderanno il montepremi di ben 300.000 Euro messi in palio dagli investitori partner dell’iniziativa e incubatori.

Sono arrivate oltre 600 candidature provenienti da tutto il territorio nazionale e internazionale. Numeri così elevati sottolineano il grande interesse delle startup di tutto il mondo verso quest’iniziativa. Il forte coinvolgimento cresce di anno in anno. I nomi delle startup che si contenderanno il primo premio sono i seguenti: AirTender, EDGAR Smart Concierge, INNOVACARBON, VENTUR, USERBOT e PatchAI. Il pubblico e i giurati esprimeranno il proprio voto per decretare il vincitore subito dopo le presentazioni.

Gli ambiti di interesse delle startup finaliste sono: automotive, turismo, sostenibilità ambientale, intelligenza artificiale e aviation. In soli 3 minuti dovranno presentare il progetto e conquistare la platea. Saranno presenti nel gruppo della giuria investitori e incubatori del calibro di: Arduino, Amazon Web Service, Enel Innovation Hub, LuissEnlabs, Barilla, IBAN, RDS, The Hive, Unicredit Start Lab, Vueling e moltissime altre.

Il Web Marketing Festival offre un’intera sala dedicata alle Startup internazionali

Il CEO Search On Media Group Cosmano Lombardo si dichiara entusiasta dell’elevato livello dei progetti italiani e internazionali candidati al concorso. Secondo Lombardo infatti è un segnale importante per tutto l’ecosistema dell’innovazione. Da la possibilità a piccole aziende di poter svoltare la propria carriera grazie alla possibilità di presentar la propria idea davanti agli stakeholder più importanti del Paese.

Il Web Marketing Festival per offrire sempre più spazio e opportunità ai progetti delle startup ha creato un’intera sala dedicata soltanto alle piccole aziende a agli incontri con i relatori più esperti. Tale sala sarà inoltre una vetrina per ulteriori 20 progetti candidati che si sono distinti per il potenziale e l’innovazione.

Tutti i dettagli saranno consultabili sul sito ufficiale del Web Marketing Festival, nella sezione “Startup Competition”.