Sembra che il colosso della mela morsicata, Apple, abbia le idee ben chiare sul futuro dei suoi smartphone. Ad essere convinti di ciò, numerosi analisti esperti del settore. La casa di Cupertino ha fatto cilecca con iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR. Ora, farà di tutto e di più per far si che tutto ciò non ricapiti. A che strategia punterà?

Tra circa tre mesi vedranno la luce tre nuovi smartphone Apple, iPhone 11, iPhone 11 Max e iPhone 11R. Questi avranno come big feature una nuova fotocamera tripla (iPhone 11R ne avrà una doppia). L’azienda punterà sopratutto sulle caratteristiche tecniche in quanto il design rimarrà pressoché uguale a quello dei predecessori. Cosa accadrà, invece, ai device del 2020? Nelle scorse ore è stato presentato il primo concept dei melafonini del prossimo anno. Scopriamolo.

Apple: saranno davvero così gli iPhone 11S?

Ebbene sì, nonostante iPhone 11 debba ancora uscire, si sta già pensando al successore. Nelle scorse ore, Ben Geskin si è cimentato nell’ardua impresa di produrre un concept precoce dei nuovi smartphone Apple del 2020. A quanto pare, questo si è rifatto a ciò che ha affermato qualche giorno fa, Ming-Chi Kuo. Saranno nuovamente tre, gli iPhone del 2020. Due verranno presentati come dei top di gamma, mentre una terza versione sarà proposta come modello “low-cost”.

Stando a quanto emerge dal concept, pare che le differenze di design saranno davvero minime rispetto ad iPhone 11. L’unica differenza sostanziale starà nel cambio di diagonale dei display delle varianti top di gamma. Il modello Max, infatti, salirà a 6.7 pollici, mentre il modello base scenderà a 5.4 pollici. Saranno davvero così gli iPhone del 2020? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.