L’azienda della mela morsicata, Apple, è attenta proprio a tutto. E’ un po’ di tempo che questa decide di lanciare delle sfide Attività per Apple Watch in occasioni speciali. Negli scorsi mesi vi abbiamo parlato di interessanti iniziative di questo tipo volte a promuovere l’attività fisica e la salute. Nelle scorse ore, invece, è stato annunciato l’arrivo di un’altra iniziativa altrettanto interessante.

Ebbene sì, Apple Watch è per molti un vero e proprio personal trainer. Questo monitora diversi tipi di attività fisica e ci fornisce delle ricompense virtuali ogni qual volta completiamo un obbiettivo. In occasioni speciali, Apple, propone sfide uniche che danno ricompense virtuali davvero molto esclusive. Andiamo a scoprire a cosa ha pensato l’azienda per la Giornata Internazionale dello Yoga.

Apple Watch: ecco la sfida esclusiva per la Giornata Internazionale dello Yoga

L’azienda della mela morsicata ha deciso di lanciare una sfida Attività per Apple Watch dedicata alla Giornata Internazionale dello Yoga. Si tratta della prima iniziativa speciale dedicata a questo sport. Ricordiamo che lo smartwatch ha acquisito la capacità di monitorare questa attività fisica dopo l’aggiornamento a watchOS 5. La sfida consisterà nel completare un’allenamento yoga di almeno 15 minuti durante la giornata della ricorrenza, il prossimo 21 giugno.

L’attività potrà essere registrata con qualsiasi app che condivide i dati con l’app Salute. La ricompensa per coloro che completeranno la sfida sarà un inedito badge virtuale e degli stickers esclusivi da utilizzare all’interno dell’app Messaggi o FaceTime. Si tratta di un occasione davvero unica. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo