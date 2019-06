L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha rilasciato una grossa patch di Fortnite negli scorsi giorni. Stiamo parlando del tanto atteso aggiornamento 9.30. Questo è una delle più grosse release di tutti i tempi. L’aggiornamento, infatti, contiene tutti i dati dei prossimi tre aggiornamenti contenuto.

Ebbene sì, pare che Epic Games abbia deciso di cambiare rotta per il finale della Stagione 9. Non verranno presentati aggiornamenti maggiori prima della fine della stagione, solo aggiornamenti contenuto. La release 9.30 è stata, quindi, una grossa fonte di informazioni in merito a cosa accadrà presto nel gioco. I codici di gioco hanno svelato l’arrivo di un nuovo interessante pacchetto di Fortnite. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Fortnite: scopriamo il nuovo pacchetto di leggende

Ne avevamo già parlato negli scorsi giorni, ora però, il pacchetto è stato ufficialmente confermato. E’ oramai dalla Stagione 7 che Epic Games decide di presentare pacchetti a pagamento contenenti re-skin esclusive. Questa volta toccherà a quelle che sono state definite le “Leggende Ombra”. Le Skin in questione saranno 3: Falco Solare, Ombra Ammantata e Skully. Tutte avranno un tema nero. A corredare il pacchetto ci saranno ovviamente i tre dorsi decorativi delle Skin e una magnifica Skin armi.

Le immagini del pacchetto sono trapelate all’interno dei codici dell’ultima release. Tuttavia, ancora non si sa nulla in merito all’uscita ufficiale. Stesso discorso per quanto riguarda il possibile prezzo. E’ molto probabile che l’azienda decida di lanciarlo ad un costo di circa 20 euro. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.