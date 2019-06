La casa della mela morsicata, Apple, risulta essere molto famosa sotto vari aspetti. Uno di questi, risulta essere il modo in cui l’azienda fornisce assistenza ai propri clienti. Il colosso di Cupertino, infatti, risulta essere tra i migliori per quanto riguarda questo ambito. Attualmente, l’assistenza ufficiale ai prodotti della casa viene effettuata solamente presso gli Apple Store o negli Apple Premium Reseller. Presto la situazione potrebbe cambiare.

Ebbene sì, sono molte le aziende che invidiano l’assistenza clienti della mela morsicata. I clienti risultano essere più soddisfatti che mai. Nelle scorse ore, il colosso di Cupertino ha preso accordi con una nota ditta americana, Best Buy, per la fornitura dei servizi di assistenza ufficiale ai suoi prodotti nei negozi di quest’ultima. Si tratta di una mossa che ha sorpreso chiunque. Come mai Cupertino ha deciso di farlo?

Apple: ecco cosa accadrà nei negozi Best Buy

Si tratta del primo accordo di questo tipo che l’azienda decide di instaurare. Da ora in poi, gli utenti americani avranno un’altra possibilità di assistenza. Si potrà ricevere supporto Apple, infatti, recandosi direttamente all’interno di uno dei più di 1000 Best Buy sparsi per gli Stati Uniti. Stando a quanto dichiarato, i benefici saranno esattamente gli stessi di quanto ci si reca in uno store della mela morsicata.

Si tratta di una mossa davvero interessante da parte di Apple che potrebbe segnare una svolta decisiva. Molto probabilmente, infatti, l’azienda valuterà di prendere accordi con altre aziende per portare l’iniziativa anche in altri paesi. Una cosa di questo tipo arriverà mai in Italia? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.