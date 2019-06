L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, è al centro dell’attenzione negli ultimi tempi. Il nuovo aggiornamento 9.30 di Fortnite ha fatto sì che la situazione riguardante il mostro di Picco Polare diventasse ancora più misteriosa. In molti si chiedono cosa accadrà presto all’interno del battle royale.

Nel frattempo che si parla di ciò, però, Epic Games ha lanciato le consuete sfide settimanali volte a velocizzare la progressione dei livelli del Pass Battaglia. In cosa consisteranno le challenge di questa settima settimana? Andiamo a scoprire, in questo articolo, tutte e sette le sfide.

Fortnite: scopriamo le challenge della Settimana 7

Le sfide della Settimana 7 della Stagione 8 di Fortnite sono ben 7. 4 sono dedicate ai possessori del Pass Battaglia mentre 3 sono aperte a tutti. La ricompensa complessiva consisterà in ben 50 stelle del Pass Battaglia. Inoltre, basterà completare almeno 4 sfide per aggiudicarsi anche 7000 punti esperienza. Di seguito andiamo a riportare le sette sfide:

1) Cerca forzieri a Crocevia del Ciarpame o a Neopinnacoli. 2) Cerca scatole di munizioni in differenti luoghi indicati. 3) Eliminazioni con armi silenziate. 4) Infliggi danni agli avversari mentre guidi un veicolo. 5) Visita il Quartiere e Sponde del Saccheggio nella stessa partita, visita Lande Letali e Neopinnacoli nella stessa partita, visita Spiagge Snob e MegaMall nella stessa partita (sfida a tre fasi). 6) Cerca un forziere, usa un distributore automatico e un falò nella stessa partita 7) Eliminazioni da 5 metri di distanza o meno.

Ricordiamo che una volta completate tutte e tre le sfide si guadagnerà anche un’esclusiva schermata di caricamento (mostrata in foto). Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.