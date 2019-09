Morbillo, controllate il vaccino se dovete viaggiare in Europa

Alcuni studi affermano la necessità per chi vuole viaggiare in Europa di controllare che il loro vaccino per il morbillo sia in regola, visto i molti casi.

Il morbillo non è il souvenir che vuoi portare con te dal tuo viaggio unico in Europa quest’estate, ma c’è sempre più probabilità che ciò accada se le tue vaccinazioni non sono aggiornate. I ricercatori che lavorano con i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie avvertono i viaggiatori di ottenere i loro vaccini contro il morbillo, la parotite e la rosolia dopo un numero “record” di morti per morbillo in Europa.

Attenzione al morbillo in Europa

Il CDC ha pubblicato un avviso globale a giugno sull’aumento delle epidemie di morbillo in tutto il mondo, ma non ha un avvertimento specifico sull’Europa, ha scritto il portavoce del CDC Benjamin Haynes in una e-mail.

L’epidemia di morbillo in Europa è stata estesa. Da gennaio 2018 a giugno 2018, i paesi europei hanno visto 37 morti, un livello record dagli anni ’90, tra 41.000 casi segnalati. I bassi tassi di vaccinazione sono da incolpare, dice il nuovo avvertimento. Nei primi due mesi di quest’anno, ci sono stati 34.300 casi di morbillo segnalati nella regione europea, tra cui 13 decessi correlati al morbillo, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

La più alta concentrazione di casi è in Ucraina, ma la malattia è stata segnalata anche in destinazioni come Francia, Grecia e Italia. Anche Georgia, Serbia e Russia hanno riportato un numero elevato di casi.

I ricercatori sostengono che l’Europa è “ampiamente percepita come priva di sostanziali rischi di malattie infettive”. Molti viaggiatori non possono andare in una clinica di viaggio o consultare il proprio medico in merito ai vaccini di cui hanno bisogno, come in genere farebbero prima di visitare luoghi più esotici.

Il morbillo è altamente contagioso. La maggior parte dei casi portati negli Stati Uniti, dove 1.044 casi sono stati segnalati quest’anno, provengono da viaggiatori americani che sono andati all’estero, dice il CDC.

Il CDC raccomanda che tutti i bambini ricevano due dosi del vaccino MMR, come è noto, iniziando dalla prima dose dai 12 ai 15 mesi di età e dalla seconda dose tra i 4 ei 6 anni di età. I bambini possono anche assumere la seconda dose prima, purché siano trascorsi almeno 28 giorni dalla prima dose.