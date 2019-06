Solvente per unghie invia migliaia di bambini al pronto soccorso

Uno studio ha dimostrato che i prodotti di bellezza e cosmetici, come per esempio il solvente per le unghie sono pericolosi per i bambini sotto i 5 anni.

Ogni due ore circa un bambino viene portato al pronto soccorso per ferite legate a cosmetici e prodotti di bellezza tenuti all’interno della casa. Articoli come shampoo, lozioni, trucco e solvente per unghie sembrano rappresentare la più grande minaccia per i bambini sotto i 5 anni, secondo i ricercatori del Center for Injury Research and Policy del Nationwide Children’s Hospital, che ha monitorato 64.686 incidenti tra il 2002 e il 2016.

Il solvente per unghie è pericoloso per i bambini

In uno studio pubblicato lunedì su Clinical Pediatrics, i ricercatori hanno riferito che la maggior parte delle lesioni si sono verificate quando un bambino ha ingerito il prodotto o il prodotto è entrato in contatto con la pelle o gli occhi del bambino.

Circa l’86,2 % di questi incidenti ha provocato avvelenamenti, mentre 13,8 % hanno prodotto ustioni da ustioni chimiche. “Quando pensi a cosa vedono i bambini quando guardano questi prodotti, inizi a capire come possono accadere queste lesioni”, ha detto Rebecca McAdams, MA, MPH, co-autrice di questo studio e collaboratrice senior nel Centro per le lesioni Ricerca e politica a livello nazionale per bambini.

“I bambini di questa età non possono leggere, quindi non sanno cosa stanno guardando. Vedono una bottiglia con un’etichetta colorata che sembra o odora qualcosa cui è permesso mangiare o bere, quindi cercano di aprirlo e di inghiottirlo. Quando la bottiglia si rivela essere un solvente per unghie anziché un succo o una lozione al posto dello yogurt, possono verificarsi gravi lesioni.”

Secondo lo studio, il 28,3 & degli infortuni riguardava prodotti per la cura dei capelli, con oltre la metà che richiedeva l’ospedalizzazione, ma il dispositivo di rimozione dello smalto, che rappresentava il 17,3% di tutti gli infortuni, era il singolo prodotto che rappresentava il maggior numero di visite al pronto soccorso.

McAdams ha affermato che la maggior parte dei prodotti coinvolti negli incidenti registrati non ha imballaggi resistenti ai bambini, quindi il posizionamento dopo l’uso è fondamentale per tenere al sicuro i bambini. I genitori e gli operatori sanitari sono incoraggiati a conservare i prodotti per la cura della persona in aree ad alta conservazione e fuori dalla vista o dietro un armadietto chiuso a chiave.

I ricercatori hanno anche affermato che è importante che gli adulti conoscono il numero dei centri anti-veleno nazionali, per indicare eventuali intossicazioni e prevenire subito.