Siamo entrati ufficialmente nel periodo estivo. Questo, per gli operatori telefonici vuol dire solo una cosa: più giga per tutti e offerte a tema a non finire. Ogni anno, infatti, assistiamo ad un incremento di promozioni in questo periodo per invogliare gli utenti a cambiare la loro tariffa. Uno degli operatori più rinomati, per quanto riguarda le offerte, risulta essere Wind. Cosa si sarà inventata l’azienda per questa estate?

In estate, la cosa che tutti gli utenti vogliono di più sono i Giga. Il noto operatore telefonico arancione l’ha capito bene e ha intavolato una promozione che potrebbe far gola a molti utenti. Parliamo di un’offerta attivabile da chiunque. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta.

Wind: ecco la nuova offerta per l’estate

Wind All Digital, è questo il nome della promozione estiva di Wind. Ricordiamo che l’offerta è già presente da qualche tempo nel catalogo dell’azienda, da ora però, questa si arricchisce in occasione del periodo estivo. La promozione, infatti, propone minuti illimitati e 40 Giga mensili. Oltre ai già tanti Giga mensili se ne aggiungeranno ben 100 da poter consumare fino al 22 settembre senza nessun costo aggiuntivo. La promozione 100 Giga, infatti, verrà disattivata dopo tale data.

Ricordiamo che l’attivazione è gratuita per tutti coloro che passano a Wind ed effettuano la procedura direttamente online ( in caso di ritiro in negozio si paga 4,99 euro). Il costo mensile della promozione è di 14,99 euro e comprende tutti i servizi offerti dall’operatore. Beh che dire, si tratta di un ottima offerta per tutti coloro che non vogliono rischiare di rimanere a secco di Giga durante le vacanze estive. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.