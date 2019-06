Il noto sito di e-commerce, Amazon, ha deciso nuovamente di fare colpo. Nelle scorse ore, infatti, è stata proposta un’offerta che farà gola a molti utenti. Stiamo parlando di una grossa promozione riguardante uno dei prodotti Apple più amati di sempre, MacBook Air.

Ebbene sì, il noto portatile della mela morsicata risulta essere uno dei prodotti iconici di Apple. Questo è stato aggiornato lo scorso ottobre dopo un lungo periodo di pausa. Da ora, infatti, questo gode di un display retina e di un processore di ultima generazione in linea con i portatili della sua fascia. Ora risulta essere un ottimo momento per portarsi a casa il nuovo gioiellino dell’azienda.

Amazon: il nuovo MacBook Air ad un prezzo shock

Non è la prima volta che il noto sito di e-commerce decide di proporre il portatile ad un prezzo ribassato. Nelle scorse settimane, infatti, vi avevamo parlato di una promozione analoga a quella di cui vi parleremo in questo articolo. Da oggi, infatti, è possibile acquistare il nuovo MacBook Air con processore Intel Core i5 dual-core a 1,6GHz e 128 GB di memoria interna al costo di 996,55 euro. Un prezzo così basso non era mai stato raggiunto da Amazon.

Ricordiamo che lo sconto viene applicato una volta arrivati al check-out. Nel momento in cui scriviamo sono disponibili solamente 5 pezzi nella colorazione argento. Di conseguenza, le scorte potrebbero terminare molto presto. Tuttavia, risulta essere possible prenotare il prodotto con una spedizione a 3/4 settimane dall’ordine. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.