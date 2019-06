L’azienda del fenomeno videoludico, Epic Games, potrebbe mettere presto in campo una nuova collaborazione. Parliamo di un qualcosa che unisce il noto battle royale, Fortnite, con una serie TV molto amata di Netflix. Ebbene sì, pare che la tanto attesa collaborazione con la serie TV Stranger Things stia per arrivare.

Epic Games risulta essere ormai molto famoso per le numerose collaborazioni fatte negli scorsi mesi. Nella lista abbiamo veramente chiunque, da Marshmello a Michael Jordan. A breve, la lista si amplierà con un altro nome davvero grosso, Stranger Things. La collaborazione avrà luogo prima della fine della Stagione 9. A confermalo sono i codici dell’ultimo aggiornamento 9.30. Scopriamo di cosa si tratta.

Fortnite: ecco i primi dettagli della collaborazione con Stranger Things

In molti speravano di vedere una collaborazione tra i due brand. La speranza si è accesa quando con l’inizio della Stagione 9 è comparsa una location sulla mappa presente anche all’interno della Serie TV Netflix. Parliamo del locale Scoops Ahoy nei pressi dei Grandi Magazzini. I dubbi sulla collaborazione sono stati definitivamente rimossi negli scorsi giorni da alcuni dataminer che hanno scovato interessanti indizi all’interno dell’ultimo aggiornamento 9.30 di Fortnite.

Lucas7Yoshi ha, infatti, scoperto la presenza di un set di cosmetici inerenti alla serie TV Stranger Thing tra i file criptati. Un altro, FortTory, ha scovato la presenza di alcuni audio che saranno correlati alla modalità frutto della collaborazione. Non ci sono dubbi, quindi, sul fatto che questa arriverà. Tuttavia, ancora non si sa nulla in merito al lancio. La terza stagione di Stranger Things farà il suo debutto il 4 luglio. La collaborazione, molto probabilmente, verrà lanciata attorno a quella data. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.