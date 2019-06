“La droga vivente” offre speranza a pazienti terminali di cancro del sangue

In America è in sperimentazione il CAR-T, una "droga vivente" specifica per ogni paziente per combattere e contrastare il cancro terminale.

Mike Simpson, 62 anni, di Durham, dice che il suo cancro è ora “in fuga”. La terapia, chiamata CAR-T, è una “droga vivente” che è fatta su misura per ciascun paziente che utilizza le proprie cellule del proprio corpo. I medici del King’s College Hospital di Londra hanno affermato che alcuni pazienti sono stati completamente curati in un modo che “non era mai stato visto prima”.

Ecco come funziona la “droga vivente”

CAR-T è l’apice della medicina personalizzata in quanto deve essere sviluppata per ogni singolo paziente. In primo luogo, le parti del sistema immunitario, in particolare i globuli bianchi chiamati cellule T ,vengono rimosse dal sangue del paziente. Sono congelati in azoto liquido e inviati ai laboratori negli Stati Uniti.

Qui i globuli bianchi vengono riprogrammati geneticamente in modo che, anziché uccidere batteri e virus, cerchino e distruggano il cancro. Ora sono “cellule T del recettore dell’antigene chimerico” o cellule CAR-T.

Milioni di cellule modificate vengono coltivate in laboratorio, prima di essere rispedite nel Regno Unito dove vengono infuse nel sangue del paziente. L’intero processo di produzione richiede un mese. Poiché questa è una “droga vivente”, le cellule T che uccidono il cancro rimangono nel corpo per molto tempo e continueranno a crescere e lavorare all’interno del paziente.

Mike Simpson è stato uno dei primi pazienti NHS a essere trattato. Gli è stato diagnosticato un linfoma a grandi cellule B, un tipo di tumore del sangue, nel 2015 quando è tornato da una vacanza con un collo rigido e gonfio.

Due attacchi di chemioterapia inizialmente controllavano il suo cancro, ma ogni volta tornava. Entro la fine del 2018, gli furono dati meno di due, spiacevoli e probabilmente dolorosi, anni di vita.

“Se questo trattamento non è stato offerto a me, direi addio in un periodo di tempo relativamente breve”, ha detto alla BBC.

Ha iniziato il trattamento a febbraio e le scansioni di follow-up mostrano che la terapia CAR-T sta funzionando. Ha aggiunto: “Sento che il trattamento è davvero efficace, che abbiamo il cancro praticamente in fuga. Ovviamente sono davvero contento di questo e ottimista per il futuro e felice di essermi impegnato per il trattamento.”